Targhe polacche a Napoli, Varsavia vuole 80 milioni di risarcimento

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Sulle targhe e le polizze fittizie la Polonia chiede il conto. Varsavia ha avviato le prime 500 azioni legali per ottenere risarcimenti pari a 80 milioni di euro. I veicoli immatricolati nel Paese dell’Est Europa ma utilizzati stabilmente all’estero, che non risultino in regola con la revisione o la copertura assicurativa, rischiano ora la cancellazione d’ufficio dal registro automobilistico polacco.

Si tratta di uno stratagemma ideato da molti automobilisti per scappare dal rincaro delle polizze RC Auto degli ultimi anni, un fenomeno particolarmente accentuato nelle aree ad alta incidenza di incidenti e furti. Solo nel 2025, in provincia di Napoli sono state iscritte al Registro nazionale dei veicoli esteri (Reve) 14.066 targhe, per la quasi totalità polacche. In tutta Italia se ne contano ben 68.228.

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La “pratica italiana”: il fenomeno delle targhe polacche a Napoli

In Polonia il fenomeno è noto come proceder włoski (“pratica italiana”). Il meccanismo è semplice: il proprietario cancella il veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) italiano e lo fa reimmatricolare in Polonia. Successivamente, ne rientra in possesso stipulando un contratto di noleggio a lungo termine, il cui canone mensile risulta nettamente inferiore rispetto ai costi assicurativi italiani. In questo modo, i mezzi con targa polacca continuano a circolare in Italia senza mai varcare i confini esteri per le necessarie revisioni.

A far scattare l’allerta a Varsavia sono stati gli oltre 1.500 incidenti stradali registrati all’estero negli ultimi due anni. L’Ufficio Polacco degli Assicuratori Automobilistici (PBUK) — l’ente incaricato di coprire i danni causati da veicoli sprovvisti di assicurazione — è stato sommerso di richieste di risarcimento, che nel solo 2025 hanno superato i 5 milioni di euro. In questi casi, il danno viene inizialmente liquidato dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada italiano, che si rivale poi sull’omologo polacco, il quale a sua volta richiede il rimborso alla compagnia di riferimento o al responsabile.