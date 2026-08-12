La Combriccola Campana a Ischia: Roberto e i suoi amici Salvatore ed Emilio alla conquista dell’isola

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Nuove amicizie, nuove avventure e tanta voglia di stare insieme: durante la settimana di Ferragosto, la Combriccola Campana arriva a Ischia con un obiettivo semplice ma importante: conoscere persone nuove e creare occasioni per stare insieme.

A guidare questa nuova avventura ci sono Roberto Di Nuzzo, insieme ai suoi due amici e collaboratori Salvatore ed Emilio. I tre sono sull’isola pronti a esplorarla, vivere le sue bellezze e, soprattutto, incontrare nuove persone con cui condividere momenti e serate.

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L’idea è quella di portare anche a Ischia lo spirito che anima la Combriccola: nessuno deve sentirsi solo quando può trovare un gruppo con cui ridere, parlare, uscire e condividere nuove esperienze.

Durante la permanenza sull’isola potranno nascere passeggiate, aperitivi, giornate al mare e serate informali, occasioni pensate per residenti, turisti e persone di passaggio che hanno voglia di ampliare il proprio giro di amicizie.

Roberto, Salvatore ed Emilio stanno esplorando l’isola anche per conoscere persone nuove e avvicinare chi magari è arrivato a Ischia da solo, si sente solo o semplicemente ha voglia di fare nuove conoscenze.

Se sei a Ischia durante la settimana di Ferragosto e ti piacerebbe partecipare a qualche serata o attività, puoi contattare Roberto Di Nuzzo al 327 3537492 o anche su Instagram: @Rob.erto_dnz

La Combriccola Campana continua a crescere… e questa volta vuole conquistare Ischia, una nuova amicizia alla volta!