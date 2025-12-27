PUBBLICITÀ

Tutto da rifare. Estorsione da 200mila euro al costruttore dell’Eurospin, annullata la condanna per il ras degli Amato-Pagano.

Questa la clamorosa decisione della Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Luigi Senese, che insieme all’avvocato Andrea Di Lorenzo ha assistito Domenico De Mase, ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla prima sezione della corte d’appello di Napoli a carico del ras conosciuto con l’appellativo di ‘cap e vacca.

Estorsione al cantiere dell’Eurospin a Melito, condanna annullata per il ras De Mase

De Mase in primo grado era stato condannato alla pena finale di 8 anni per aver commesso, in qualità di esponente del clan Amato-Pagano, l’estorsione in danno di Luigi Vitiello che all’epoca stava effettuando dei lavori edilizi per la costruzione di un supermercato Eurospin a Melito. Costruzione che secondo le regole imposte dal clan avrebbe comportato l’imposizione al Vitiello di una tangente di 200 mila euro.

Già in appello, i difensori di De Mase, gli avvocati Luigi Senese e Andrea Di Lorenzo riuscirono a limitare i danni ottenendo per lui il riconoscimento della continuazione tra 3 sentenze di condanna (quella a 6 anni e otto mesi per associazione mafiosa, quella a 3 anni per un tentativo di estorsione e quella a 8 anni rimediata in primo grado per l’estorsione Eurospin) ottenendo l’irrogazione di una pena finale complessiva di soli 8 anni e otto mesi.

Poco prima di Natale gli ermellini hanno ribaltato nuovamente la situazione e hanno annullato la sentenza di condanna con nuovo processo d’appello da celebrarsi.