Estorsioni per il clan a Parete, 31enne condannato a 2 anni

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Parete hanno bussato alla porta di un 31enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per notificargli un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Napoli.

L’uomo, dovrà scontare una pena definitiva di 2 anni e 10 giorni di reclusione. La condanna fa riferimento a fatti risalenti al 2020, quando – secondo quanto accertato dai giudici – avrebbe partecipato a episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, consumati a Parete nei mesi di novembre e dicembre.

La notifica è avvenuta direttamente presso l’abitazione del condannato, dove i militari dell’Arma hanno proceduto con le formalità di rito. Concluso l’iter, il 31enne è stato condotto alla struttura detentiva individuata per l’esecuzione della pena, mentre l’Autorità Giudiziaria è stata subito informata dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di carcerazione.