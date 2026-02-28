La notte scorsa, a Falciano del Massico, all’interno del club privé, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno rintracciato e tratto in arresto una 22enne destinataria di un provvedimento di carcerazione.
L’arresto è stato eseguito in attuazione dell’ordinanza di revoca dell’ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare, con conseguente ripristino della misura carceraria, emessa il 25 febbraio 2026 dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli.
Evade dai domiciliari e va a fare la ‘ballerina’ nel privè, arrestata 22enne nel Casertano
La giovane del napoletano, già sottoposta alla detenzione domiciliare per maltrattamenti in famiglia e risultata irreperibile dal 26 febbraio scorso, era stata segnalata per ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva. Le inosservanze erano state accertate dai militari della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco tra il 20 e la mattina del 23 febbraio scorso.
A seguito della mirata attività di ricerca, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone l’hanno individuata all’interno del locale notturno e condotta in caserma per gli adempimenti di rito.
Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, informata dalla Stazione Carabinieri di Falciano del Massico, l’arrestata è stata accompagnata presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano.