PUBBLICITÀ
HomeCronacaEvade dai domiciliari e va a fare la 'ballerina' nel privè, arrestata...
CronacaCronaca locale

Evade dai domiciliari e va a fare la ‘ballerina’ nel privè, arrestata 22enne nel Casertano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Evade dai domiciliari e va a fare la 'ballerina' nel privè, arrestata 22enne nel Casertano
Evade dai domiciliari e va a fare la 'ballerina' nel privè, arrestata 22enne nel Casertano
PUBBLICITÀ

La notte scorsa, a Falciano del Massico, all’interno del club privé, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno rintracciato e tratto in arresto una 22enne destinataria di un provvedimento di carcerazione.

L’arresto è stato eseguito in attuazione dell’ordinanza di revoca dell’ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare, con conseguente ripristino della misura carceraria, emessa il 25 febbraio 2026 dall’Ufficio di Sorveglianza di Napoli.

PUBBLICITÀ

Evade dai domiciliari e va a fare la ‘ballerina’ nel privè, arrestata 22enne nel Casertano

La giovane del napoletano, già sottoposta alla detenzione domiciliare per maltrattamenti in famiglia e risultata irreperibile dal 26 febbraio scorso, era stata segnalata per ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva. Le inosservanze erano state accertate dai militari della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco tra il 20 e la mattina del 23 febbraio scorso.

A seguito della mirata attività di ricerca, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone l’hanno individuata all’interno del locale notturno e condotta in caserma per gli adempimenti di rito.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante, informata dalla Stazione Carabinieri di Falciano del Massico, l’arrestata è stata accompagnata presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati