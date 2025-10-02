Indagine sulle ‘star’ di OnlyFans, scoperti 4 evasori fiscali in Italia

PUBBLICITÀ

Incassavano soldi grazie OnlyFans e ad altre piattaforme ma erano dei fantasmi per il Fisco. Si tratta di 4 triestini che sono stati individuati dalla Guardia di Finanza, a conclusione di un’articolata operazione di polizia economico-finanziaria.

L’operazione si inserisce nei settori di contrasto all’evasione fiscale nella digital creator economy, realtà in forte espansione soprattutto tra le nuove generazioni, che produce significativi volumi di ricavi attraverso l’offerta al pubblico di contenuti digitali di varia e molteplice tipologia.

PUBBLICITÀ

Incassa da 240mila euro per le star di OnlyFans

I soggetti sottoposti a controllo sono risultati particolarmente attivi su OnlyFans, dove diffondevano e vendevano materiale video e fotografico che andava a ruba tra i seguaci. L’attività ispettiva, condotta anche eseguendo accessi domiciliari autorizzati dalla Procura di Trieste, ha permesso di individuare introiti percepiti per oltre 244.560 euro, non inseriti nelle periodiche dichiarazioni fiscali, il contesto è ora al vaglio dell’Agenzia delle Entrate per gli sviluppi di competenza.

A tali condotte evasive si sommano, inoltre, ulteriori 20 mila euro, connessi a compensi derivanti da attività sottoposte alla “tassa etica”. Si tratta un’addizionale suppletiva del 25% prevista sugli introiti derivanti dal settore dell’intrattenimento per adulti, anche quando perfezionate nella rete internet “da remoto”.