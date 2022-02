Falò della ‘sfortuna’ in provincia di Napoli, beccato a bruciare tanti gratta e vinci. I carabinieri forestali della stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio denunciavano per combustione illecita di rifiuti un 53enne di Torre del Greco. Grazie alla segnalazione di alcuni residenti, i militari hanno scoperto che l’uomo, all’interno del Parco Nazionale, stava incendiando rifiuti di ogni genere. Si trattava per lo più plastica e una quantità enorme di gratta e vinci già giocati. L’uomo è finito nei guai, denunciato all’autorità giudiziaria.

Alcuni residenti notvano una colonna di fumo nero e, preoccupati, e davano l’allarme ai carabinieri. Sono giunti i Carabinieri Forestali della Stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio che hanno sorpreso l’uomo intento a bruciare rifiuti. Tanta plastica ma soprattutto una quantità enorme di ‘gratta e vinci’ e biglietti della lotteria già giocati.