Famiglia sterminata a Berlino: tre bambini e i genitori trovati morti. La polizia tedesca ha trovato 5 corpi in una casa a Koenigs Wusterhausen, a sud-est di Berlino. Gli investigatori sospettano che le vittime siano state uccise. Gli agenti sono stati allertati da qualcuno che segnalava che i residenti della casa non si vedevano da giorni. I cinque morti trovati in una casa vicino Berlino sono due quarantenni e tre bambini di 10, 8 e 4 anni che vivevano tutti insieme nell’appartamento. Lo hanno riferito gli investigatori che hanno trovato sui corpi delle vittime colpi di arma da fuoco e ferite da taglio.

Secondo quanto riportato dalla Deutsche Presse-Agentur (Dpa), sui corpi sono state trovate ferite da taglio e da proiettili, per questo gli inquirenti indagano per pluriomicidio