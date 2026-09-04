Spara alla moglie e al figlio nel sonno, la verità scritta nella lettera

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Daniele Baruzzo ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano dopodiché si è sparato. La tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel savonese. Tre colpi di pistola sparati a mezzanotte e sentiti dai vicini, così ieri mattina sono stati trovati dei tre corpi nella villetta sulla collina.

Il 59enne impiegato in un’azienda di automotive, nella notte tra mercoledì e giovedì 3 settembre ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie, Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera Baruzzo avrebbe spiegato i problemi familiari, diventati troppo pesanti da sopportare, inoltre l’uomo aveva un regolare porto d’armi per la pistola che usava al poligono. Avrebbe dovuto portare la famiglia in vacanza durante il fine settimana, lasciando a casa tutte le sue preoccupazioni.

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