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Cronaca nazionale

Spara alla moglie e al figlio nel sonno, la verità scritta nella lettera

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Spara alla moglie e al figlio nel sonno, la verità di affidata alla lettera
Spara alla moglie e al figlio nel sonno, la verità di affidata alla lettera
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Daniele Baruzzo ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano dopodiché si è sparato. La tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel savonese. Tre colpi di pistola sparati a mezzanotte e sentiti dai vicini, così ieri mattina sono stati trovati dei tre corpi nella villetta sulla collina.

Il 59enne impiegato in un’azienda di automotive, nella notte tra mercoledì e giovedì 3 settembre ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie, Paola Siri, architetta e libera professionista.   In una lettera Baruzzo avrebbe spiegato i problemi familiari, diventati troppo pesanti da sopportare, inoltre l’uomo aveva un regolare porto d’armi per la pistola che usava al poligono. Avrebbe dovuto portare la famiglia in vacanza durante il fine settimana, lasciando a casa tutte le sue preoccupazioni.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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