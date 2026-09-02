Beccati a fare sesso davanti ai bagnanti, c’erano anche i bambini

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Sono stati beccati a consumare un rapporto sessuale in pubblico a Borgo Prino, provincia di Imperia. Erano davanti a centinaia di bagnanti, bambini compresi, che si stavano godendo il sole domenicale. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati proprio i vacanzieri, che hanno notato la coppia, impegnata in atteggiamenti molto intimi e inequivocabili. A nulla sono valse le grida e i richiami dalla spiaggia. Come riporta La Stampa, a bloccare i due focosi amanti è stato per primo un poliziotto fuori servizio, che dopo averli raggiunti a nuoto sulla scogliera ha intimato loro di raggiungerli a riva.

Una volta rivestiti, i due sono stati accompagnati in questura da una pattuglia per gli accertamenti di rito. Entrambi ora rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico: un illecito amministrativo che può prevedere una sanzione pecuniaria che può variare tra i 5mila e i 30mila euro. E non è nemmeno escluso che la mattinata di passione possa costare loro una pena detentiva (da 4 mesi a 4 anni) per aver commesso il fatto alla presenza di minori.

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