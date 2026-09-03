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Ipotesi di omicidio-suicidio nel Fiorentino, lungo la A1. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta lungo l’autostrada, nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima.

Getta l’ex dal viadotto dell’autostrada A1, poi si butta anche lui: trovati morti entrambi

A seguito di una segnalazione, nelle prime ore del pomeriggio, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti, secondo quanto ricostruisce la Questura di Firenze, hanno rinvenuto il corpo dell’uomo e poco distante anche quello di una donna, pare la sua ex compagna. In base a quanto emerso dai primi accertamenti l’ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio.

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Avrebbe contattato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico per chiedere aiuto la donna trovata morta. A seguito della richiesta di aiuto la sala operativa della questura ha disposto la ricerca della vettura in autostrada, ma quando la pattuglia della polstrada è giunta sul posto non c’era più nulla da fare.

I soccorritori prima hanno scoperto il corpo dell’uomo e, poco distante, quello della donna. Tra le ipotesi, quella che l’uomo potrebbe aver spinto nel vuoto la ex e poi si sarebbe gettato dal cavalcavia. Sul posto si sono recati quindi gli investigatori della squadra mobile di Firenze insieme al pm del capoluogo toscano oltre ai vigili del fuoco.

Lei si chiamava Lorena Isceri, 47 anni. Lui Federico Vella, 36. Entrambi fiorentini. Pare che avessero litigato. O almeno sembra – stando alle prime e parziali informazioni – che ci fossero alcuni screzi tra i due. Lui, impiegato in un autonoleggio e lei, che lavorava nel marketing per una società di veterinari. Verso le 14 di oggi 3 settembre la voce di lei ha fatto in tempo a fare due telefonate. A chiamare il 112 e un amico per dire «aiuto, aiuto». Poi il telefono è rimasto muto nonostante la polizia abbia tentato di richiamare. Lo riporta il Corriere, edizione Firenze.