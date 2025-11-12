PUBBLICITÀ
“Far west” in strada a Fuorigrotta, giovane pestato in mezzo ai giardinetti

Scene di violenza in pieno giorno a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. Un gruppo di giovani ha aggredito brutalmente una persona nei giardinetti di viale Augusto, sotto gli occhi dei passanti. L’episodio è stato segnalato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso sui social il video del pestaggio.

Nel filmato si vedono alcuni ragazzi accerchiare e colpire ripetutamente la vittima, senza che nessuno intervenga per fermarli. “Il territorio è ormai diventato un far west”, è la denuncia arrivata a Borrelli da cittadini esasperati per l’escalation di violenza nelle strade. Solo pochi giorni prima, il deputato aveva pubblicato un altro video, girato a Portici, che mostrava una rissa scoppiata in strada tra più persone. Anche in quell’occasione erano volati calci e pugni, e le immagini avevano rapidamente fatto il giro dei social.

Rissa in strada a Portici, calci e pugni tra giovanissimi

