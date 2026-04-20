“Fate presto, stiamo senza ossigeno”: le parole degli ostaggi durante il colpo in banca al Vomero

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“Fate presto, stiamo senza ossigeno”. La grafia è tremante, frettolosa e trasmette tutta l’ansia di quei momenti: i 25 ostaggi rimasti in mano ai rapinatori, che giovedì sono entrati nella filiale napoletana di Crédit Agricole, hanno affidato a dei biglietti scritti a mano la loro disperata richiesta d’aiuto. Messaggi indirizzati probabilmente ai passanti che hanno assistito alla scena dalle vetrate della sede bancaria.

Nel frattempo si va a delineare l’identikit di chi ha messo a segno il colpo che ha scomodato varie pellicole campioni di incassi: napoletani, professionisti ed esperti del sottosuolo. Questi sarebbero i membri della banda del buco, almeno secondo i primi accertamenti degli investigatori che stanno passando al setaccio ogni elemento che possa aiutarli a rintracciare gli autori del colpo.

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I banditi avevano studiato tutto nei minimi dettagli

Chi indaga sta anche passando al setaccio i nomi degli ‘esperti’ già noti alle cronache giudiziarie, campani e non. Si attendono, inoltre, gli esiti dei rilievi sul mini-generatore e sugli attrezzi da scasso recuperati nel sottosuolo. Un piano di cui continua ad emergere l’accuratezza, anche nei dettagli: come l’aver sigillato i tombini vicini alla filiale in modo da rallentare un eventuale accesso delle forze dell’ordine.

E tiene banco ai fini delle indagini il nodo della diversa protezione delle cassette di sicurezza che ha reso più facile il colpo. Oltre mille quelle custodite nel caveau con un distinguo tra quelle dei clienti della filiale e quelle arrivate da circa un paio di anni dalla vicina agenzia di via Scarlatti (circa 300) dopo la sua chiusura. Una disparità di trattamento denunciata da più di un cliente nel tempo e che esponeva queste cassette meno protette alla vista di chiunque – tra i circa 6000 correntisti della filiale – avesse accesso al caveau. Accessi che vengono segnati in un registro che potrebbe essere presto acquisito dagli inquirenti a caccia di profili sospetti tra i visitatori.

Queste cassette, infatti, erano a vista e non all’interno degli armadi blindati. Chi si è intrufolato in filiale lo sapeva. Sarebbero circa 120 alla fine – secondo indiscrezioni che non trovano conferme ufficiali – le cassette scardinate dai banditi. Di queste una quarantina quelle i cui titolari hanno denunciato la razzia del contenuto, ma si tratta di un numero destinato a salire e che sarà definitivo solo quando tutti i titolari di cassetta si saranno presentati in banca per constatare il danno subito. La banca, infatti, non conosce il contenuto della cassetta data in affitto né se resti vuota in attesa di depositi successivi. Oggi la filiale riapre, provando a tornare alla normalità. O quasi.

Gli estintori fatti esplodere per cancellare le tracce

I rapinatori, quelli spuntati via terra da un buco della circonferenza di appena 55 centimetri e i tre complici entrati dall’accesso principale per tenere a bada clienti e dipendenti, prima di fuggire dal foro che li riportava lontani dall’area assediata dalle forze dell’ordine hanno posto delle microcariche esplosive su ogni estintore presente nel corridoio che ospita il caveau con le cassette di sicurezza. L’esplosione degli estintori, e la conseguente fuoriuscita di polveri e schiumogeni, hanno fatto sì che venissero cancellate eventuali impronte o tracce corporee (come il sudore) utili nell’ottica di risalire a tracce dattiloscopiche o del Dna. Al vaglio del reparto scientifico dell’Arma ci sono anche i fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne alla banca. Colpisce anche all’occhio di ogni uomo comune un dettaglio.

È quello rilevato da una videocamera interna ad uno dei locali della banca: i fotogrammi scorrono mostrando uno dei componenti della banda – si tratterebbe di uno dei tre criminali entrati dalla porta principale – che con il volto coperto da un passamontagna ed un cappellino scuro trascina una sbarra di ferro che sistema davanti a una porta “anti-panico” dell’istituto per evitare che possa essere forzata o sfondata dall’esterno. È un palo che sembra tagliato apposta per essere collocato in quel luogo. Come ha fatto il bandito a trovarlo? E com’è possibile che fosse tanto perfetto da incastrarsi dietro al maniglione antipanico. Possibile che qualcuno, forse un complice che aveva libero accesso alla banca, glielo abbia fatto trovare? Questo alimenta i sospetti legati ad un possibile quanto insospettabile basista.