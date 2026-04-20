Smantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie A

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Un’indagine della Procura di Milano ha portato agli arresti domiciliari di quattro persone, accusate di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Al centro dell’inchiesta c’è una società che organizzava eventi nei locali più frequentati della movida milanese.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’azienda proponeva pacchetti “all inclusive” destinati a una clientela facoltosa: serate esclusive, accompagnate dalla presenza di escort, e pernottamenti in hotel di lusso. Il costo di questi servizi poteva raggiungere cifre di diverse migliaia di euro.

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Tra i clienti figurerebbe anche un numero significativo di calciatori di Serie A, non solo residenti in Lombardia ma anche di passaggio a Milano, che avrebbero preso parte a questi eventi dopo le partite. Nell’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Chiara Valori comparirebbero solo alcuni dei nomi noti coinvolti.

L’operazione, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e coordinata dal procuratore aggiunto Bruno Albertini, ha portato anche al sequestro preventivo di oltre 1,2 milioni di euro, somma ritenuta profitto delle attività illecite.

Nel comunicato ufficiale, la Procura parla di un “numero considerevole di elementi di prova” a carico degli indagati, i quali avrebbero gestito un sistema organizzato basato sul reclutamento di donne, comprese escort professioniste, disponibili a partecipare agli eventi e a offrire prestazioni sessuali a pagamento a clienti molto facoltosi, tra cui imprenditori e personaggi noti del mondo dello sport.