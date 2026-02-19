Festino con droga e alcol nel rione Gescal, c’è un arresto

PUBBLICITÀ

Serata ad alta tensione nella zona di Mianella dove un festino a base di droga e alcol a Cupa Santa Cesarea ha richiesto l’intervento della polizia. Le volanti dell’Upg della Questura di Napoli sono intervenute la scorsa notte per numerose segnalazioni di rumori e schiamazzi provenienti da un appartamento del rione Gescal. All’arrivo degli argenti all’ interno della casa sono state trovate 15 persone tra uomini e donne che insofferenti al controllo hanno inveito contro gli agenti protestando contro gli stessi.

La situazione si è fatta più tesa quando i poliziotti hanno trovato della sostanza stupefacente ed a quel punto per sottrarsi al controllo ed eventuali arresti, le 15 persone hanno aggredito i poliziotti.

PUBBLICITÀ

Sul posto in ausilio diverse volanti della polizia. Arrestato per resistenza T.G. classe 2003 che, processato per direttissima nella mattinata odierna, è stato condannato ad un anno di reclusione con sospensione della pena e sanzionato per il possesso di alcune dosi di marijuana. Il bilancio della serata è stato di quattro agenti feriti in modo lieve e portati in ospedale. Si segnala che a Secondigliano e nelle zone limitrofe non è il primo caso in tal senso.