Da 100 a 1200 euro, quanto costa un biglietto per assistere al Festival di Sanremo

Mancanco poche ore all’inizio del Festival di Sanremo. Domani sera comincerà la kermesse musicale più seguita e importante d’Italia, che vedrà per il terzo anno di fila Amadeus direttore musicale. L’Ariston sarà totalmente aperto al pubblico e la capienza sarà garantita al 100% (leggi qui). Ma quanto costa assistere dal vivo alle esibizioni dei cantanti in gara? Dipende, ovviamente, dal posto: un abbonamento in galleria per tutte le serate costa 672 euro, uno in platea 1.290. I prezzi (secondo il sito Novella 2000) dipendono dalla serata e dal posto: per una delle prime quattro serate il posto unico in galleria costa 100 euro, in platea 180. Per la finale 320 in galleria, 660 in platea.

Il listino prezzi per una serata dal vivo al Festival di Sanremo