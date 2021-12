Fiaccolata a Napoli per Mustafha, il giovane papà investito e ucciso: «Vogliamo la verità»

Il quartiere di Soccavo piange Mustafha Zriba, morto a 36 anni vittima di un incidente stradale. Lo scorso 10 dicembre il giovane padre si trovava a piedi a Pianura quando è stato investito da un’automobile. Dopo l’incidente il pirata della strada non si è fermato a prestare i primi soccorsi: ricoverato in ospedale è deceduto ieri dopo tre giorni dall’incidente. Mustafha era molto conosciuto nel quartiere, infatti, sono stati scritti tantissimi messaggi di cordoglio sui social. Il 36enne lascia la compagna e i loro due figli piccoli.

La fiaccolata

Ieri sera c’è stata una fiaccolata nel quartiere per chiedere giustizia e verità per Mustafha Zriba. Amici e parenti sono scesi in piazza per chiedere di non spegnere i riflettori sulla vicenda.

LE DEDICHE PER MUSTAPHA

“Fratello, non ci credo ancora, eri il sole per tutti noi, le tue risate, le tue battute le nostre chiacchierate rimarranno sempre impresse nel nostro cuore e nella nostra mente, te ne ho confidati di segreti che hai sempre tenuto per te, un giorno ci rincontreremo lo so, e torneremo a rifare le nostre infinite partite di biliardino. Come vorrei vederti ora salire quella salita e passare le giornate con noi, sempre a disposizione, mancherai sempre in ogni angolo vedremo sempre immagine di te. Questo non è un addio perché tu sei sempre qui, e sarai per sempre nostro fratello. MUST E COMM CI MANCHERAI. VIVRAI SEMPRE NEL CUORE DI TUA SORELL ALESSIA E TUO FRATELL ROBERTO come Ci chiamavi tu, e di tutti noi che ti abbiamo amato e ti ameremo per sempre! 😪😪“, scrive l’amico Roberto.