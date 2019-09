Fiaccolata a Secondigliano per Annamaria, caduta dal balcone in vacanza

Fiaccolata in ricordo di Annamaria Sorrentino questa sera in via Cupa dell’Arco, nel quartiere Secondigliano. I parenti e gli amici della donna chiedono “giustizia” per Annamaria, ufficialmente morta dopo essere precipitata dal balcone della casa vacanze in Calabria dove si trovava con il marito. Già affisso nei pressi della chiesa Santa Maria delle Grazie uno striscione con la scritta “Giustizia per te, ti amiamo guerriera nostra”.