Fiamme al Comune di Napoli, bruciato l’ingresso della Sala Consiliare

Un incendio ha bruciato nella notte l’ingresso di via Verdi della Sala Consiliare del Comune di Napoli. Le fiamme hanno riguardato il portone d’ingresso dell’edificio, che ospita oltre alla sala consiliare, anche gli uffici di rappresentanza e diversi servizi amministrativi dell’ente comunale partenopeo, a due pazzi da Palazzo San Giacomo, sede del Comune e del Sindaco di Napoli, in piazza Municipio.
Tutte da chiarire le cause dell’incendio: sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. Toccherà a loro fare maggiore chiarezza sulla vicenda. Non risultano al momento feriti o intossicati: al vaglio eventuali danni alla struttura del palazzo, che ospita anche appartamenti privati, negozi, una banca, e che si trova proprio sopra la fermata della metropolitana di Piazza Municipio, con uno degli ingressi che si trova a pochi metri dal palazzo stesso.
Incendio alla sede della Municipalità 1 di Napoli, danni a diversi uffici