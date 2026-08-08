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Fiamme al Comune di Napoli, bruciato l’ingresso della Sala Consiliare

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Fiamme al Comune di Napoli, bruciato l'ingresso della Sala Consiliare (foto Fanpage)
Fiamme al Comune di Napoli, bruciato l'ingresso della Sala Consiliare (foto Fanpage)
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Un incendio ha bruciato nella notte l’ingresso di via Verdi della Sala Consiliare del Comune di Napoli. Le fiamme hanno riguardato il portone d’ingresso dell’edificio, che ospita oltre alla sala consiliare, anche gli uffici di rappresentanza e diversi servizi amministrativi dell’ente comunale partenopeo, a due pazzi da Palazzo San Giacomo, sede del Comune e del Sindaco di Napoli, in piazza Municipio.

Tutte da chiarire le cause dell’incendio: sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine. Toccherà a loro fare maggiore chiarezza sulla vicenda. Non risultano al momento feriti o intossicati: al vaglio eventuali danni alla struttura del palazzo, che ospita anche appartamenti privati, negozi, una banca, e che si trova proprio sopra la fermata della metropolitana di Piazza Municipio, con uno degli ingressi che si trova a pochi metri dal palazzo stesso.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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