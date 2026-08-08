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Le luci. I negozi aperti. Tanta gente in strada. La Notte Bianca a Secondigliano era attesa da tempo nel quartiere. Peccato che i ‘soliti noti’ hanno ancora una volta rovinato il clima di festa e la voglia di divertirsi delle tante persone perbene. Ieri sera mentre la festa iniziava c’è stata l’ennesima stesa al rione Berlingieri.

Stesa durante la notte bianca a Secondigliano, paura al Berlingieri

La segnalazione è arrivata poco dopo le 20:30 quando alcuni residenti hanno udito colpi di arma da fuoco in via delle Dolomiti: giunte sul posto, le volanti e gli uomini della Scientifica hanno effettivamente repertato tre bossoli 9×21. Alcune persone in strada hanno raccontato di aver visto alcuni giovani maneggiare una pistola in sella ad uno scooter, un uomo ha addirittura raccontato agli agenti che il figlio è vivo per miracolo. Secondo la prima ricostruzione sarebbero invece almeno dieci i colpi esplosi in strada.

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Si tratta della terza stesa in meno di un mese: da tempo nella zona è i atto uno scontro tra gruppi contrapposti. Da mesi infatti la situazione è fibrillazione da quando gli arresti di esponenti del clan Licciardi nella zona, in primis il ras Luigi Carella, hanno lasciato ampio spazio a giovanissimi che da qualche tempo avrebbero messo nel mirino proprio la zona a ridosso di via Cassano. Numerose le segnalazione di stese e cortei armati giunte alle forze dell’ordine e i bene informati sono sicuri che dietro questi ‘movimenti’ vi sia l’ombra lunga della Vanella Grassi che, attraverso i suoi esponenti più giovani, pare sia interessata a rilevare l’intero rione per inglobarlo nella propria sfera criminale.

Una situazione questa che potrebbe sfociare in una nuova faida per il controllo del territorio. A marzo scorso un 20enne era stato accoltellato in strada e poche settimane prima era stato colpito alle gambe da colpi di pistola nel corso di un raid che aveva portato anche al ferimento di un giovane imparentato con i vertici del clan Licciardi. Una situazione di settimana in settimana divenuta sempre più esplosiva