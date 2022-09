Fiamme e paura nella notte, automobile va a fuoco a Fuorigrotta

Un’automobile è stata distrutta dalle fiamme intorno alle 23:30 di ieri sera, 5 settembre, in via Marcello Candia, quartiere Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli. Sul posto, nella parte bassa del rione Pendio Agnano, sono intervenuti i poliziotti del commissariato San Paolo e i Vigili del Fuoco. Alcuni boati hanno preceduto il divamparsi dell’incendio, che hanno fatto affacciare alle finestre i residenti. Subito dopo, le fiamme alte diversi metri e la colonna di fumo nero che rapidamente ha invaso la zona.

Automobile in fiamme a Fuorigrotta, l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha impedito all’incendio di divampare verso le abitazioni

Il rapido intervento dei pompieri ha evitato che il rogo, divampato a pochi metri dalle abitazioni, raggiungesse la vegetazione nelle aree esterne dei parchi residenziali. La situazione è tornata sotto controllo in pochi minuti, la vettura è stata completamente distrutta. Le indagini sono in corso, affidate alla Polizia di Stato. Al momento non è possibile escludere nessuna pista, a partire da quella del guasto meccanico. La proprietaria dell’automobile è stata identificata e ascoltata dagli agenti sul posto, nelle prossime ore i Vigili del Fuoco si occuperanno dei rilievi per chiarire l’origine dell’incendio. (Fanpage)

La casa andata a fuoco a causa di un fuoco d’artificio sparato in strada durante una festa di compleanno

Solo pochi giorni fa, una casa era stata data alle fiamme, poi domate dai vigili del fuoco, a Castellammare. Da una prima ricostruzione è emerso che il rogo sarebbe stato innescato da un fuoco pirotecnico, sparato in strada ed entrato da una delle finestre della casa. Lungo via brin si stava celebrando un compleanno e i botti erano un modo per festeggiare, senza però badare ai palazzi vicini. I militari hanno identificato e denunciato una 33enne di Angri per incendio colposo e accensioni ed esplosioni pericolose. Ancora in corso l’identificazione di altre persone presenti.