Fuochi d’artificio per il compleanno, scoppia un incendio in una casa vicina

I carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia sono intervenuti questa notte in Via Brin 46 per un incendio in un’abitazione.

Incendio doloso nell’abitazione a Castellammare: il rogo è divampato da un fuoco d’artificio

Le fiamme, poi domate dai vigili del fuoco, hanno avvolto e danneggiato due vani dell’appartamento. Da una prima ricostruzione è emerso che il rogo sarebbe stato innescato da un fuoco pirotecnico, sparato in strada ed entrato da una delle finestre della casa. Lungo via brin si stava celebrando un compleanno e i botti erano un modo per festeggiare, senza però badare ai palazzi vicini. I militari hanno identificato e denunciato una 33enne di Angri per incendio colposo e accensioni ed esplosioni pericolose. Ancora in corso l’identificazione di altre persone presenti.

Fiamme in un ristorante a Gragnano alcuni giorni fa

Solo pochi giorni fan un vasto incendio è divampato presso il ristorante ‘La Cantina del Castello’ in piazza Cipresso a Gragnano. Ad intervenire per mettere in salvo tutti i carabinieri della locale stazione mentre le cause del rogo sono in fase di accertamento. Rogo che ha provocato il ferimento di otto clienti. Di questi, sette hanno riportato lievi ustioni e hanno ricevuto le cure necessarie al Pronto Soccorso San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi essere dimessi. Per loro una prognosi che va dai cinque ai venti giorni. Più grave invece un 25enne di Calvizzano che ha riportato ustioni diffuse in tutto il corpo ed è stato trasferito – non in pericolo di vita – all’ospedale Cardarelli di Napoli L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Dai primi accertamenti pare che le fiamme siano partite dalla zona barbecue. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Gragnano e dei militari della sezione operativa della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno sequestrato l’area.