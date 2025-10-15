PUBBLICITÀ

Vigili del fuoco in azione a Scampia. L’allarme è scattato poco dopo le nove di questa mattina, 15 ottobre 2025.

L’incendio ha interessato cumuli di rifiuti accatastati alla base della Vela Rossa ed è stato certamente doloso. I vigili del fuoco hanno faticato a spegnere le fiamme. Fortunatamente non ci sono feriti né danni ad altre strutture.

PUBBLICITÀ

Fiamme nella Vela Rossa di Scampia, a fuoco cumuli di rifiuti

Nella Vela Rossa non ci sono più abitanti. L’edificio è stato sgomberato un anno fa nell’ambito del progetto Restart Scampia che prevede l’abbattimento delle Vele e la realizzazione di nuove strutture che comprendono alloggi e luoghi di incontro per i cittadini.

L’evento di questa mattina potrebbe ritardare le operazioni di abbattimento della Vela Rossa, previste nelle prossime settimane. Prima di rimuovere i rifiuti dati alle fiamme, infatti, bisognerà eseguire la caratterizzazione per stabilire qual è la maniera più corretta per smaltirli.