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Una Fiat 500X con targa polacca e telaio contraffatto è stata sequestrata questa mattina in zona Bellavista a Portici dagli agenti del Gruppo N.I.S.A. – Nucleo investigativo stradale ambientale – della polizia metropolitana di Napoli, diretta dal comandante Lucia Rea. L’auto era stata rubata nel 2021 in provincia di Latina. Il conducente, un pluripregiudicato del quartiere Barra di Napoli, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di riciclaggio.

Fiat 500x sequestrata a Portici, aveva targa polacca ed era stata rubata nel 2021

Il controllo è stato effettuato nell’ambito delle attività di contrasto ai veicoli irregolari circolanti sul territorio metropolitano. Gli agenti del nucleo, specializzati nella verifica dei codici identificativi e nella ricostruzione dei dati reali dei veicoli, hanno rilevato fin da subito anomalie sulla punzonatura del telaio, accertando poi che la vettura era provento di furto.

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Il conducente è stato deferito all’autorità giudiziaria per riciclaggio, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro penale e messa a disposizione della magistratura.

La truffa della targa polacca

Il caso rientra in un fenomeno in crescita nell’area metropolitana: l’utilizzo di targhe polacche come “schermo” per veicoli rubati. Il termine indica l’uso della targa estera come copertura, spesso difficile da smascherare a causa delle difficoltà delle forze di polizia italiane nell’accedere alle banche dati polacche.

La scelta di targhe estere rappresenta, secondo la polizia metropolitana, una strategia consolidata della criminalità, che sfrutta la difficoltà di verifica immediata dei dati e la complessità nel ricostruire la provenienza del veicolo.

La polizia metropolitana sta contrastando il fenomeno con controlli mirati e attività investigativa quotidiana. Negli ultimi nove mesi sono stati recuperati oltre 40 veicoli rubati e denunciati diversi soggetti coinvolti nel reimpiego illecito di autovetture.