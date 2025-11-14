PUBBLICITÀ
Finale di X Factor a Napoli, biglietti gratuiti rivenduti a 100 euro on line

Come l’anno scorso, anche quest’anno la finale di X Factor si terrà in Piazza Plebiscito a Napoli. I biglietti per il talent show di Sky Italia erano gratuiti, ciascun interessato poteva acquistarne fino a due. Ma, esattamente come dodici mesi fa, alcuni hanno acquistato i biglietti per poi rivenderli a circa 100 euro l’uno. Si prevedono molti spazi vuoti in Piazza Plebiscito come lo scorso anno.

La finale di X Factor a Piazza Plebiscito

La finale di X Factor Italia si terrà a Piazza del Plebiscito giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21. L’ingresso alla piazza sarà contingentato e si accederà solo mostrando il biglietto gratuito che era possibile prenotare lo scorso 5 novembre, un mese prima dell’evento. Il biglietto sarà consegnato solo il 1° dicembre, pochi giorni prima dell’evento stesso, via email a chi è riuscito a prenotarsi.

Alcuni utenti, però, dopo aver prenotato i biglietti gratuitamente hanno dato nuovamente luogo (come l’anno scorso) al fenomeno del reselling, rivendendo di seconda mano i biglietti. Avvenimento che, in realtà, non sorprende, considerando il suo verificarsi sempre più spesso sia nel calcio che in altri eventi, attraverso la diffusione dei biglietti elettronici. Capita, infatti, anche ai concerti quando i biglietti più “popolari” e di cui c’è meno disponibilità, vengono acquistati e poi rivenduti a cifre enormi dai fan. Quest’ultimi pagano prezzi maggiorati pur di averli, generando così un profitto notevole per i bagarini. Questi, però, si assumono anche il rischio di non vendere tutti i biglietti e di essere costretti a rivenderli a cifre minori per rientrare della spesa.

Nel caso di X Factor, però, il rischio per i bagarini è praticamente zero siccome il biglietto è totalmente gratuito. Pertanto, non c’è il rischio di perdita economica e il guadagno è totale. Qualunque cifra incassino, sarà solo ed esclusivamente guadagno e nel caso il biglietto non venisse rivenduto chi ha tentato il reselling non ci rimetterà un euro. Penalizzati saranno, invece, la platea dello show con spazi vuoti e gli utenti che avrebbero voluto assistere ad uno spettacolo di incredibile portata.

