Finto carabiniere truffa anziana nel Casertano, in fuga con 100 grammi d’oro

Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 febbraio 2026, a Caserta, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della locale Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza due persone, ritenute responsabili del reato di truffa aggravata in concorso. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero messo in atto il cosiddetto raggiro del “finto carabiniere”, riuscendo a introdursi nell’abitazione di una donna ultra 70enne residente a Caiazzo. Con artifizi e raggiri, si sarebbero fatti consegnare monili verosimilmente in oro per un peso complessivo di circa 100 grammi, per poi darsi immediatamente alla fuga.

L’immediata segnalazione e il tempestivo coordinamento delle pattuglie sul territorio hanno consentito ai Carabinieri di intercettare e bloccare i presunti responsabili poco dopo, in via della Libertà, a Caserta. Gli arrestati sono un 34enne originario dell’area nolana, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, e un 18enne dell’hinterland napoletano con precedenti di polizia.

L’intera refurtiva è stata recuperata e trattenuta presso gli uffici del Comando Compagnia Carabinieri di Caserta, in attesa di essere restituita alla legittima proprietaria. I due fermati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, informata dal Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta.

L’intervento testimonia l’attenzione costante dell’Arma nel contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, fenomeno particolarmente odioso che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione. I Carabinieri rinnovano l’invito a diffidare di richieste di denaro o preziosi avanzate da sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine e a contattare immediatamente il Numero Unico Europeo di emergenza “112” in caso di sospetti.