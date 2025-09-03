Fitti irregolari per case vacanza ad Ischia, nei guai 15 persone

PUBBLICITÀ

Operazione della Guardia di Finanza di Napoli sull’isola d’Ischia per contrastare le irregolarità nelle locazioni brevi. L’attività, disposta dal Prefetto Michele di Bari e condotta con il supporto delle Polizie Locali di Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, ha avuto come obiettivo il controllo delle strutture extra-alberghiere.

L’attenzione si è concentrata sul rispetto delle normative riguardanti il Codice Identificativo Nazionale (CIN), l’obbligo di dichiarazione dei redditi e la comunicazione degli ospiti alle autorità.

PUBBLICITÀ

I numeri dell’operazione:

60 strutture ricettive controllate (B&B, case vacanze, affittacamere, appartamenti)

200 persone identificate

19 strutture prive di CIN e 17 con codice non esposto

circa 110.000 euro di canoni da ricondurre a tassazione

15 casi di omessa comunicazione degli ospiti: i responsabili sono stati denunciati alla Procura

Durante le verifiche è emerso anche un episodio di falso documentale: un cittadino italiano ha mostrato un documento intestato alla figlia minore, rivelatosi in realtà appartenente a una giovane di origine marocchina. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.