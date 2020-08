Focolaio nel ‘Castello delle Cerimonie’, da oggi tamponi su tutti i cittadini

Dalla mattinata di oggi, fino alle 21, i cittadini di Sant’Antonio Abate potranno recarsi presso la propria sezione elettorale per effettuare tamponi o test sierologici. Ad annunciarlo è stata la sindaca Ilaria Abagnale a seguito del focolaio Covid scoppiato in città.

Un altro abatese, intanto, è risultato positivo su un totale di 190 tampone, di cui 70 restano ancora da processare. Altri sei positivi invece rientrano tra gli operatori sanitari. Due sono infermieri, gli altri dipendenti dell’Asl in servizio tra gli ospedali di Castellammare, il Covid- Hospital di Boscotrecase e gli uffici di Nola. A Castellammare, con altri 2 positivi, sono finite in isolamento altre 150 persone: 54 in isolamento domiciliare imposto dall’Asl, mentre altri 100 hanno deciso di mettersi spontaneamente in quarantena.

