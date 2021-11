Focolaio Covid nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra, chiusi pronto soccorso e due reparti

Focolaio Covid nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra. Come riportato da Il Mattino, gli ispettori dell’ASL Napoli 2 nord hanno fatto chiudere il pronto soccorso e i reparti di ginecologia e cardiologia dopo i 13 casi accertati negli ultimi giorni.

Purtroppo è anche deceduta una donna anziana, ricoverata in cardiologia e che proprio in quel reparto aveva contratto il virus.

Bollettino Covid di oggi in Campania

orna di nuovo a salire, in Campania, il tasso di contagio. Nelle ultime 24 ore sono 871 i casi positivi al Covid su 30.583 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari all’1,99%, oggi è 2,84%.

Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali nessuna variazione in merito ai 21 posti letto occupati nelle terapie intensive; calano a 297 i ricoveri in degenza (-5 rispetto a ieri).

Il bollettino in numeri

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 871

Test: 30.583

Deceduti: 7 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 297

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.