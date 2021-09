Scoppia focolaio Covid nella scuola di Acerra, positivi alunni ed insegnanti

A distanza di una settimana dall’inizio delle scuole, ecco che torna anche nuovamente l’incubo focolai. Uno è già scoppiato ad Acerra, nel II circolo Don Peppe Diana, dove 5 insegnanti e 2 alunni sono risultati positivi al Covid. Per questo motivo, la dirigente scolastica ha deciso di sospendere le lezioni fino a lunedì prossimo nell’istituto che ospita 300 bambini. Già scattati, intanto, gli interventi di sanificazione. Ai genitori degli alunni è stato consigliato di sottoporsi al tampone.

Tutto è iniziato dopo pochi giorni dall’inizio della scuola. Una insegnante ha accusato un forte raffreddore e, dopo aver effettuato il test, è risultata positiva. Poi, anche un’altra docente ha riscontrato gli stessi sintomi risultando successivamente positiva. La situazione è degenerata poi con la positività degli alunni.

Le parole della direttrice

La dirigente scolastica ha raccontato quanto accaduto e le precauzioni adottata ai microfono de ‘Il Mattino‘. “Non siamo di fronte ad un focolaio. Non riesco a capire come è potuto succedere. Tutte le insegnanti sono vaccinate e lavorano in classi diverse quindi non hanno avuto contatti tra loro, stessa cosa per i bambini. Per precauzione ho deciso di chiudere la scuola e attivare tutte le procedure di sorveglianza sanitaria per poter riprendere tutte le attività in sicurezza. Le cinque maestre hanno concluso il ciclo vaccinale e sono quasi tutte asintomatiche. Anche i bimbi non hanno alcun sintomo”.