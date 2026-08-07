“Mio figlio è sparito”, dalla paura alla gioia in spiaggia a Castel Volturno

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La Polizia di Stato di Caserta ha ritrovato un bambino di 5 anni che si era smarrito su una spiaggia del litorale di Castel Volturno. Gli agenti della Squadra Volante del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti presso uno stabilimento balneare della zona dopo la segnalazione della scomparsa del piccolo, affetto da disturbi dello spettro autistico.

I poliziotti hanno immediatamente contattato i genitori e avviato le ricerche lungo il litorale, raccogliendo informazioni dai bagnanti per ricostruire gli spostamenti del bambino. Dopo circa un’ora di ricerche ininterrotte, gli agenti sono riusciti a rintracciare il piccolo a circa 3 chilometri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta. Fortunatamente il bambino era in buone condizioni di salute e, ignaro di quanto stava accadendo, è stato riaffidato al padre, che ha potuto riabbracciarlo dopo momenti di grande apprensione.

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