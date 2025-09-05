Folle fuga da Caivano ad Orta, pusher sperona l’auto della Finanza

PUBBLICITÀ

Lo scorso 31 agosto lungo la strada provinciale che collega Caivano a Orta di Atella, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio condotto dal personale del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, con il supporto del Gruppo Pronto Impiego.

I militari avevano intimato l’alt a un’auto sospetta che procedeva a velocità sostenuta tra i comuni di Caivano e Crispano. Alla vista della pattuglia, il conducente ha forzato il posto di blocco, tentando una rocambolesca fuga tra i centri abitati, mettendo a rischio l’incolumità degli operatori e degli altri utenti della strada.

Durante l’inseguimento, ha speronato più volte le auto dei finanzieri, provocando il ferimento di uno di loro, e ha tentato inutilmente di liberarsi delle 71 dosi di cocaina e crac, poi recuperati e posti sotto sequestro.

L’uomo è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Poggioreale. A seguito dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistente il quadro accusatorio formulato dalla Procura.