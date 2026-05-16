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Folle inseguimento di quasi un’ora nel Casertano, il fuggitivo si arrende solo quando finisce la benzina

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Folle inseguimento di quasi un'ora nel Casertano, il fuggitivo si arrende solo quando finisce la benzina
Folle inseguimento di quasi un'ora nel Casertano, il fuggitivo si arrende solo quando finisce la benzina
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Momenti di forte tensione tra le strade del Casertano durante i controlli straordinari messi in campo dai Arma dei Carabinieri tra il 15 e il 16 maggio nell’area compresa tra Marcianise e l’Agro Aversano.

A Carinaro un 39enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento durato circa cinquanta minuti e conclusosi soltanto per un motivo tanto singolare quanto decisivo: l’auto del fuggitivo è rimasta senza carburante.

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Folle inseguimento di quasi un’ora nel Casertano, il fuggitivo si arrende solo quando finisce la benzina

Secondo quanto riferito dai militari della Compagnia di Marcianise, l’uomo era alla guida di un’utilitaria quando non si è fermato all’alt imposto dai Carabinieri, dando così il via a una lunga fuga tra le strade cittadine.

Durante l’inseguimento il 39enne avrebbe percorso diversi tratti contromano, mettendo a rischio automobilisti e pedoni, tentando inoltre in più occasioni di investire i militari impegnati nelle operazioni.

La corsa è terminata soltanto quando il veicolo si è improvvisamente fermato per l’esaurimento del carburante, consentendo così ai Carabinieri di bloccare e arrestare il conducente.

Successivamente l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare: secondo quanto emerso, sarebbe stato trovato in possesso di strumenti riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti.

L’episodio rientra nell’ambito di un vasto servizio coordinato di controllo straordinario del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Marcianise, che ha visto impegnati 24 militari, 12 pattuglie e anche il supporto del Nucleo Cinofili.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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