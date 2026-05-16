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Momenti di forte tensione tra le strade del Casertano durante i controlli straordinari messi in campo dai Arma dei Carabinieri tra il 15 e il 16 maggio nell’area compresa tra Marcianise e l’Agro Aversano.

A Carinaro un 39enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento durato circa cinquanta minuti e conclusosi soltanto per un motivo tanto singolare quanto decisivo: l’auto del fuggitivo è rimasta senza carburante.

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Folle inseguimento di quasi un’ora nel Casertano, il fuggitivo si arrende solo quando finisce la benzina

Secondo quanto riferito dai militari della Compagnia di Marcianise, l’uomo era alla guida di un’utilitaria quando non si è fermato all’alt imposto dai Carabinieri, dando così il via a una lunga fuga tra le strade cittadine.

Durante l’inseguimento il 39enne avrebbe percorso diversi tratti contromano, mettendo a rischio automobilisti e pedoni, tentando inoltre in più occasioni di investire i militari impegnati nelle operazioni.

La corsa è terminata soltanto quando il veicolo si è improvvisamente fermato per l’esaurimento del carburante, consentendo così ai Carabinieri di bloccare e arrestare il conducente.

Successivamente l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare: secondo quanto emerso, sarebbe stato trovato in possesso di strumenti riconducibili al consumo di sostanze stupefacenti.

L’episodio rientra nell’ambito di un vasto servizio coordinato di controllo straordinario del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Marcianise, che ha visto impegnati 24 militari, 12 pattuglie e anche il supporto del Nucleo Cinofili.