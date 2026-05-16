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Travolta dall’auto in retromarcia, bimba di 2 anni muore durante la corsa in ospedale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Travolta dall'auto in retromarcia, bimba di 2 anni muore durante la corsa in ospedale
Travolta dall'auto in retromarcia, bimba di 2 anni muore durante la corsa in ospedale
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Tragedia nella serata di venerdì 15 maggio a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Una bambina di due anni, di origini marocchine, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione.

Travolta dall’auto in retromarcia, bimba di 2 anni muore durante la corsa in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della bambina, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L’uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.

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La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove però è arrivata già priva di vita. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione locale, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a verificare eventuali responsabilità.

La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo e disporrà gli approfondimenti necessari.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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