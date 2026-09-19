Follia a Napoli, 20enne accoltellato dopo una lite con l’amico

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I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti questa mattina, alle 8.00, a Porta Capuana per una persona ferita da arma da taglio. Sul posto un 20enne di origine marocchina ferito al braccio. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima avesse poco prima litigato con un suo connazionale che lo avrebbe ferito al braccio con una lama.

Il 20enne è stato trasferito nell’ospedale Pellegrini e non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto.