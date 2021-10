Serata di violenza in via Svizzera a Sant’Antimo: in branco si scagliano contro un anziano. Ieri sera, erano circa le 20, un gruppo di adolescenti ha bussato alla porta di un’abitazione in via Svizzera. L’anziano residente ha aperto ignaro di ciò che gli stava per accadere. Il branco ha scagliato una pietra contro l’uomo. L’ha colpito al volto riducendolo in un lago di sangue. L’anziano, frastornato a causa del colpo violento, ha impiegato un po’ di tempo a riprendersi. Intanto, il gruppo di aggressori ha lasciato il posto sghignazzando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno attivato le indagini. Al vaglio i filmati delle telecamere. L’obiettivo è risalire ai responsabili. Halloween a Sant’Antimo ha inizio in anticipo all’insegna della violenza.

La denuncia dell’ex consigliere Giuseppe Italia riguardo l’aggressione del branco contro l’anziano a Sant’Antimo

L’aggressione del branco contro un anziano in via Svizzera a Sant’Antimo è stata condannata dall’intera comunità. L’ex consigliere comunale Giuseppe Italia ha lanciato un appello: “Se qualcuno sa chi è stato, è il momento di parlare. Se quegli adolescenti hanno capito di aver sbagliato, è il momento di assumere le proprie responsabilità. Se i genitori di questi irresponsabili si sono resi conto del fallimento umano che hanno prodotto, è l’ora giusta per intervenire, assicurarli alla giustizia e rendere loro la più grande lezione che possano inviare oggi, per non diventare dei criminali domani.

Per certe azioni non sono previste scusanti, apologie, attenuanti, solo fervidissima condanna da parte di tutta la comunità. Usare violenza gratuita contro un anziano è come usarla su un bambino, se non vi rendete conto di ciò che avete fatto, non siete umani. Quando ben presto verranno identificati si aprirà un procedimento penale a loro carico, il mio studio legale offrirà la difesa alla vittima e non solo insisteremo per una pesante condanna, ma proseguiremo fino al risarcimento dei danni in sede civile”.