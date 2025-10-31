Follia all’ASL di Monterusciello, infermiera e volontaria aggredite a calci e pugni

PUBBLICITÀ

Momenti di tensione ieri pomeriggio negli uffici dell’Asl Napoli 2 Nord di Monterusciello, dove un’aggressione improvvisa ha coinvolto un’infermiera e una volontaria della Protezione Civile.

A riportarlo, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

Le due donne, impegnate regolarmente nelle proprie mansioni, sono state colpite da un’utente donna che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo durante un confronto con il personale.

L’episodio si è consumato in pochi istanti: urla, spintoni e poi le botte, che hanno costretto le vittime a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Entrambe hanno riportato contusioni ma, fortunatamente, non sarebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del sezione radiomobile di Pozzuoli, che hanno immediatamente individuato e fermato l’autrice dell’aggressione. La donna è stata denunciata per lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, reati che comportano conseguenze penali significative.