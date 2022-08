Follia nel Casertano, minaccia di far esplodere il palazzo con una bombola

Stamattina nel casertano un 39enne è stato arrestato in flagranza di reato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua unitamente a quelli della locale stazione hanno proceduto con l’arresto dell’uomo in via Martiri a Sparanise .

L’intervento dei carabinieri

All’arrivo dei militari era in corso una lite molto animata, i carabinieri hanno infatti colto in flagrante l’uomo intento a compiere un insano gesto. Al loro arrivo il trentanovenne era affacciato al balcone della propria casa e tra le mani aveva una bombola GPL. L’arrestato infatti minacciava di far esplodere l’intero palazzo.

Le minacce di morte del trentanovenne

L’arrivo dei militari sembra, però, non aver calmato l’uomo che ha continuato ad inveire contro la compagna. Imperterrito infatti ha minacciato la compagnia di morte continuando a sostenere la sua volontà di “fare una strage” anche davanti gli occhi vigili dei militari. Nonostante i tentativi dei carabinieri di calmare l’uomo quest’ultimo ha continuato con le minacce alla donna e ai carabinieri. L’uomo, dopo essere andato in escandescenza, è rientrato nel suo appartamento colpendo e spaccando i suoi stessi arredi.

Proprio in quel momento i carabinieri hanno potuto immobilizzarlo mettendo così in sicurezza la bombola, e di conseguenza tutto il palazzo, bloccando la fuoriuscita di gas. Sono poi intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Teano per la messa in sicurezza dell’appartamento. L’uomo è stato, quindi, fermato e portato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.