Forcella, stop alla Procura: no all’arresto di ‘Celeste’ Giuliano

Il tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto per la seconda volta in dodici mesi la richiesta della Procura di tradurre in carcere Erminia Giuliano, Celeste, ras e sorella degli storici capi del clan di Forcella. La 67enne resterà dunque almeno per un altro anno ancora agli arresti domiciliari, dove continuerà a scontare la pena a quattordici anni di reclusione, diventata definitiva nel maggio 2021. La notizia riportata questa mattina da Luigi Nicolosi per Il Roma. Accolte in pieno le argomentazioni difensive del legale di lady Giuliano, l’avvocato Gennaro Pecoraro, il quale è riuscito a dimostrare l’incompatibilità delle condizioni di salute della propria assistita con la detenzione in carcere. Il magistrato di Sorveglianza, preso anche atto del fatto che le contestazioni mosse a carico della Giuliano sono piuttosto risalenti nel tempo, ha così ribadito per la seconda volta la detenzione domiciliare nel comune di Formia, dove Erminia Giuliano risiede da qualche tempo e dove è assistita dai suoi familiari.