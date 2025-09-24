Forcella, malviventi scatenati: devastata e derubata una pizzeria

PUBBLICITÀ

I commercianti di Forcella sott’attacco dei malviventi. Nelle scorse ore un tentativo di furto alla pizzeria 1947 Pizza Fritta e un furto di uno zainetto della figlia del titolare del Bar Brasilena di via Pietro Colletta hanno riacceso la spia della mancanza di sicurezza nel quartiere.

I due episodi

Il primo dei due episodi ha riguardato, qualche giorno fa, la pizzeria 1947 Pizza Fritta che ha subìto il danneggiamento delle porte a vetri del locale. Nel video si nota un individuo che con calci e con il sostegno in pietra generalmente usati per i dehors tenta di varcare la soglia d’ingresso. Tentativo fallito: la porta d’ingresso, seppur danneggiata, resiste e il ladro va via a mani vuote.

Lo scorso giugno, al contrario, i ladri riuscirono a intrufolarsi e portare via poche decine di euro dalla cassa. Individuati e arrestati, furono rimessi in libertà dopo poco nonostante la condanna dopo un processo per direttissima. L’altro episodio ha avuto dei connotati, se possibile, ancora più squallidi. Un male intenzionato, anche qui ripresi dalle telecamere di sicurezza, è entrato all’interno del deposito del bar, approfittando del momentaneo allontanamento dei titolari, per rubare uno zainetto con all’interno materiale scolastico di prima elementare. A indagare, è la Polizia di Stato.

La rabbia dei commercianti

Vincenzo Durante, proprietario della Pizzeria 1947, afferma: «Vittima per l’ennesima volta di furto con scasso. Le forze dell’ordine, pur facendo bene il proprio dovere ed essendo sempre al nostro fianco, si sentono sempre avviliti da questa giustizia che sempre più spesso colpisce i buoni e tutela i cosiddetti ladri, spacciatori e scippatori. Due mesi fa, dopo le denunce e l’arresto, i ladri furono rimessi in libertà in quanto condannati con la condizionale. Se li arrestano e poi li rilasciano, che senso ha?».

«Mia figlia è andata a scuola piangendo, perchè le hanno rubato lo zaino con i quaderni, le penne le matite. Siamo veramente alla frutta, quanti balordi che girano in strada e che non guardano in faccia nessuno». A dirlo è Daniele Onero del bar Brasilena.

Le dichiarazioni di Antonio Raio

Antonio Raio, presidente dei commercianti di Forcella, dice: «Stiamo vivendo un periodo storico di ritorno di scippi (domenica sera è stata scippata davanti alla mia gelateria una turista cinese) e tanti ne fanno davanti la pizzeria da Michele. A quanto pare sarebbe un gruppo di ragazzi napoletani ad agire. Non so se sia così o siano altri anche a macchiarsi di questi reati, ma vanno perseguiti e per questo chiediamo più sicurezza».