Foto e video di abusi sui bambini, 49enne arrestato nel Napoletano

Di Gianluca Spina
Il 20 gennaio scorso la Polizia di Stato, nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto della pedopornografia online, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Napoli, per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura partenopea, è stata avviata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, che ha acquisito rilevanti elementi probatori grazie all’ analisi informatica di alcuni dispositivi nella disponibilità dell’indagato.

La successiva perquisizione locale e informatica, disposta dalla Procura della Repubblica di Napoli – 4° Sezione – “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, ha consentito di accertare la presenza di un ingente quantitativo di immagini e video a contenuto pedopornografico anche raffiguranti abusi su minori in tenera età. Tale ultima circostanza ha determinato l’arresto dell’uomo in flagranza di reato. L’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

