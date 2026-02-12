Frana a Vietri sul Mare, il costone danneggia le case

PUBBLICITÀ

Alle 14,35 circa una frana si è verificata sul costone che insiste su via Madonna dell’Arco nella frazione Marina, invadendo una strada che collega alcuni edifici e colpendo con dei detriti alcune case. Per fortuna nessuna persona è stata coinvolta. Sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Salerno e gli agenti della Polizia Municipale di Vietri sul Mare che hanno circoscritto l’area.

Sul posto anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, dal presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e primo cittadino di Cetara Fortunato Della Monica e dai tecnici per i primi rilievi.

PUBBLICITÀ

L’area della frana è nella parte di costone sottostante la Strada Statale 163 Amalfitana che dovrà essere ora sottoposta a controllo dei rocciatori che sono già stati allertati e che saranno sul posto a breve. In via precauzionale sul breve tratto di strada della SS. 163 Amalfitana, al Km 48,3 dove insiste la frana, è stata disposta la circolazione veicolare a senso unico alternato fino a quando non saranno verificate le condizioni di sicurezza dell’area.