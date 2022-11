Frana a Casamicciola, uomo travolto dal fango e auto trascinate fino al mare

Stamattina alle ore 5 a Casamicciola Terme si è originata una frana dalla parte alta di via Celario che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Un uomo, portato via dal fango, è stato recuperato e salvato dai soccorritori. Sul posto Carabinieri, Protezione civile e Vigili del fuoco. Al momento abbiamo 2 abitazioni travolte dal fango lungo via Celario. Dispersa una famiglia composta da marito, moglie e un neonato E ancora una 25enne al civico 8.

I sindaci dell’isola d’Ischia e il commissario straordinario di Casamicciola Terme stanno predisponendo un’ordinanza congiunta con la quale invitano la cittadinanza a non uscire di casa. Un provvedimento teso a favorire i soccorsi che col traffico e l’abituale mobilità isolana si troverebbero ad essere notevolmente rallentati e resi più complicati. La cittadinanza è invitata a seguire queste disposizioni in maniera scrupolosa.

“Cari concittadini a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento. Vi comunicherò in seguito l’evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione“, scrive il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino.