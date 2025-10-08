Dramma sul lavoro nel Napoletano, Francesco non era in regola

PUBBLICITÀ

Ieri i carabinieri sono intervenuti a via Capitano a Trecase dove Francesco De Simone è precipitato dal primo piano dell’immobile. Il carpentiere di Torre Annunziata era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta sarebbe stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata.

Dai primi accertamenti pare che l’uomo non fosse in regola e che il cantiere – sequestrato – sia stato avviato senza le previste autorizzazioni. Indagini dei carabinieri di Torre Annunziata coordinati dalla procura di oplontina con il pm.

Indagine sulla morte di Francesco De Simone

Indagini dei carabinieri coordinati dalla procura di oplontina con il pm sul posto.