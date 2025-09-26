Cerca di evitare un cinghiale e muore in bici, lutto a Pomigliano per Franco

PUBBLICITÀ

La comunità di Pomigliano d’Arco è in lutto per la tragica morte di Francesco Esposito, rimasto vittima ieri mattina di un drammatico incidente stradale a San Felice a Cancello. Il 62enne stava percorrendo in bicicletta il tratto di strada che collega la frazione Cancello a quella di Polvica, nei pressi di un distributore di carburante, quando un cinghiale avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata.

Franco voleva evitare il cinghiale

Nel tentativo di evitarlo, Esposito avrebbe perso la traiettoria, finendo purtroppo contro un furgone che sopraggiungeva in direzione opposta. L’impatto si è rivelato fatale: per lui non c’è stato nulla da fare. Conosciuto da tutti come Franco, era titolare di una storica officina di gommista in via Giacomo Leopardi a Pomigliano. Persona stimata e benvoluta, lascia un vuoto profondo tra i familiari, gli amici e i clienti che ne apprezzavano la professionalità e la disponibilità.

