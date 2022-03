Arrestato a Marano con 100 Kg di droga, scarcerato

Concessi di domiciliari a Francesco Greco, arrestato due settimane fa per detenzione di droga. A seguito dell’udienza di convalida, dopo il blitz che ha portato all’arresto Francesco Greco e Pasquale Moio, 67enne e 54enne, entrambi di Marano, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, Dottoressa Vera Iaselli, ha accolto la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ed ha concesso a Greco la misura degli arresti domiciliari. Il pubblico ministero dottoressa Valeria Vinci ha contestato la detenzione di 102 Kg di hashish con l’aggravante dell’ingente quantità ex articolo 80 DPR 309/1990, contestando la recidiva ad entrambi gli indagati e chiedendo la custodia cautelare in carcere.

Il blitz a Marano

Gli agenti della Squadra Mobile ed i finanzieri del Gruppo Fiumicino Aeroporto, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in una villetta di via Castel Belvedere a Marano di Napoli dove hanno trovato tre persone e, in un’auto parcheggiata nel garage, un Audi A2, 48 blocchi di hashish per un peso complessivo di oltre 25 kg mentre, in un’intercapedine ricavata in una legnaia, sono stati rinvenuti altri 89 blocchi della stessa sostanza del peso di oltre 57 kg e un orologio di un noto marchio. Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Tevere, in un locale di pertinenza dell’abitazione di uno dei tre, dove hanno sequestrato altri 62 blocchi di hashish per oltre 19 kg.