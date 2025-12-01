PUBBLICITÀ
HomeCulturaFrancesco Mennillo torna in libreria, in uscita il nuovo volume “Il bambino...
CulturaLetteratura

Francesco Mennillo torna in libreria, in uscita il nuovo volume “Il bambino di Piscinola”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Francesco Mennillo torna in libreria, in uscita il nuovo volume “Il bambino di Piscinola”
Francesco Mennillo torna in libreria, in uscita il nuovo volume “Il bambino di Piscinola”
PUBBLICITÀ

“Il bambino di Piscinola” edito da Grausedizioni, Francesco Mennillo torna in libreria con un ritratto intimo e potente della periferia napoletana degli anni ’80

Si intitola “Il bambino di Piscinola”, il nuovo atteso libro del giornalista e cantautore Francesco Mennillo. A dieci anni di distanza dalla sua ultima pubblicazione, Mennillo torna in libreria con un’opera edita da Grausedizioni. Un tuffo emozionante e sincero nell’infanzia trascorsa nella periferia nord di Napoli alla fine degli anni Ottanta e inizio Novanta.

PUBBLICITÀ

Il libro è un mosaico di “piccoli momenti” che, pagina dopo pagina, restituiscono un affresco vivido e toccante di un’umanità spesso relegata ai margini, ma ricca di bellezza e complessità. L’autore mescola sapientemente malinconia e tenerezza, dolore e bellezza, con una prosa che non giudica, ma osserva, e nell’osservare, restituisce umanità a chi è sempre stato definito solo da una geografia.

L’autore commenta così questo il lavoro narrativo: “I ricordi dell’infanzia hanno resistito al tempo in maniera vibrante e sono così emersi, dopo un lungo percorso personale, piccoli episodi che narrano uno spicchio di umanità della fine degli anni ’80 della periferia napoletana – e aggiunge – gli occhi del bambino di allora hanno insegnato tanto all’adulto di oggi”

L’incontro di presentazione del volume avrà luogo giovedì 4 dicembre alle 18,30 presso l’Istituto Fratelli Maristi di Giugliano in Campania.

L’evento moderato dalla editor Giovanna Prata vedrà i saluti dell’editore Pietro Graus e la partecipazione dell’autore e del giornalista e Direttore di TeleclubItalia Giovanni Francesco Russo.

“Il bambino di Piscinola” è una narrazione che brucia di verità, dove il profumo di quella “pasta e lenticchie che nessuno, neanche mia madre, è riuscita mai più a cucinarmi” diventa metafora di un tempo irripetibile e di radici profonde. Un libro essenziale per chi desidera guardare oltre gli stereotipi e riscoprire la poesia.

Il libro sarà disponibile in tutte le librerie e store online.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati