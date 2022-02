Francesco non ce l’ha fatta, il bimbo di 10 anni stroncato dal Covid

Pomezia piange Francesco, un bambino di 10 anni che frequentava la quinta elementare della scuola Don Bosco, deceduto a causa del Covid. Il bimbo era affetto da patologie e non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il virus. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale di Pomezia che in un messaggio si è unita al cordoglio della famiglia per la prematura scomparsa di Francesco. Da quanto si apprende lunedì si svolgeranno i funerali presso la Chiesa di San Benedetto di Pomezia. La notizia ha lasciato senza parole genitori e compagni dell’alunno, rimasti sconvolti per l’accaduto. Il bambino si chiamava Francesco D.

Il primo cittadino, Adriano Zuccalà, ha dato la triste notizia attraverso la pagina Facebook del comune: “L’Amministrazione comunale di Pomezia si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di un piccolo concittadino di dieci anni che stava combattendo contro il Covid-19. Una notizia che ci ha lasciato tutti sgomenti. Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell’Amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così dolorosa”. I funerali del piccolo stati fissati per lunedì 14 febbraio nella Chiesa di San Benedetto.