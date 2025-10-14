Dramma nel Casertano, Francesco muore dopo l’amico Christian

PUBBLICITÀ

Lunedì è arrivata la notizia della morte Francesco Perrone che era stato coinvolto nell’incidente stradale tra Caiazzo e Alvignano. Due settimane fa c’è stato quel terribile impatto, avvenuto lungo la provinciale in località Miglio 25. In quella circostanza il 16enne Christian Famiano ha perso la vita come riporta Edizione Caserta: l’auto su cui viaggiavano i due ragazzi è finita contro un muro.

Francesco e Christian, i due amici morti dopo l’incidente

Ieri il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto, ha dato il triste annuncio: “A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane Francesco. Ci ha lasciati troppo presto, lasciando in tutti noi dolore, incredulità e un grande vuoto. Dopo il fatale incidente, la speranza che Francesco potesse tornare a casa non ci ha mai abbandonati. Purtroppo, così non è stato. In questo momento di immenso dolore, la città si stringe attorno ai genitori, ai nonni, alla sorellina e a tutti i suoi cari, con silenzioso rispetto e profonda vicinanza. Un pensiero sentito va anche ai suoi amici, ai compagni di scuola, a tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene. Francesco amava la vita, e la affrontava con entusiasmo, generosità e sorriso. Insieme, troveremo il modo per non dimenticare la sua giovane vita, volata via troppo presto. In occasione delle esequie, sarà proclamato lutto cittadino. Un atto doveroso e sentito per condividere ufficialmente il dolore di tutta la città e per onorare la memoria di un ragazzo che resterà per sempre nei nostri cuori”.

