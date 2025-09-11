Francesco precipita nel cantiere, morto l’operaio di Casaluce

PUBBLICITÀ

Francesco Ortucci è caduto da un ponteggio ed è morto a Vittorito, in provincia dell’Aquila. Per l’operaio sono stati vani i tentativi di soccorso da parte dei soccorritorio del 118 giunti sul posto. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. A quanto pare, l’operaio sarebbe caduto da un’altezza di una decina di metri.

Indagine sulla morte di Francesco Ortucci

La vittima era un 55enne di Casaluce, impiegato presso una ditta edile dell’Aquila. Sul posto oltre al magistrato sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro dell’Aquila e gli ispettori della stessa Asl per gli accertamenti del caso. Nonostante l’arrivo sul posto del personale medico in elicottero non c’è stato nulla da fare.

